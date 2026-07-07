В Уфе построят водовод диаметром 800 миллиметров

В Уфе утвержден проект планировки и межевания территории для строительства водовода от водопроводной насосной станции на северной окраине города до водовода по ул. Шафиева. Соответствующее постановление размещено на сайте администрации города.
Трубу проложат под землей вдоль одной из главных северных трасс города – Уфимского шоссе. Новый водовод должен обеспечить водой растущие микрорайоны столицы.
Ранее сообщалось, что в Благовещенске в Башкирии построят новый магистральный водовод.
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