В России управляющие компании ответят за недопуск в дома операторов связи

В России установят ответственность для управляющих компаний за недопуск операторов связи в многоквартирные дома. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.
Депутаты на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях закон о внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Он устанавливает ответственность за нарушение лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, правил взаимодействия с оператором связи при монтаже, эксплуатации и демонтаже сетей связи.
В соответствии со статьей 9.21 КоАП РФ штрафы за данное правонарушение для должностных лиц составят до 40 тысяч рублей, для юридических — до 500 тысяч рублей. Ответственность будет грозить управляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК.
Ранее Госдума приняла закон, упрощающий доступ операторов связи в многоквартирные жилые дома. При этом, как отмечается в пояснительной записке, имеют место многочисленные случаи ограничения условий конкуренции на рынке услуг связи, создания дискриминационных условий деятельности операторам связи, ущемления интересов абонентов услуг связи.
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