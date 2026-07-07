В России учредят награду «За вклад в Десятилетие науки и технологий»

Соответствующий проект приказа ведомства опубликован на официальном портале, где в настоящее время идёт независимая антикоррупционная экспертиза.

Документом утверждается положение о новой награде. Решение о награждении нагрудным знаком принимает министр науки и высшего образования Российской Федерации.

Нагрудным знаком будут награждаться госслужащие как федеральных органов госвласти, так и субъектов, работники подведомственных министерству организаций, муниципальные служащие, работники органов местного самоуправления, сотрудники вузов и дополнительного профессионального образования, научной, научно-технической и инновационной деятельности, нанотехнологий, центров науки и высоких технологий, научных центров и наукоградов, интеллектуальной собственности, в сфере социальной поддержки и социальной защиты обучающихся, молодежной политики, а также лица, внесшие значительный вклад в реализацию задач Десятилетия науки и технологий в РФ.

В случае утверждения приказа он будет действовать до 31 декабря 2031 года.