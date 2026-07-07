В Оренбурге стартовал 11-й сезон проекта «Смотри на звезды»

В программу вошли лекция о влиянии космоса на творчество Винсента Ван Гога, театральная читка на основе записей советских космонавтов и наблюдения за Луной и Марсом в телескопы.

Главной премьерой стала постановка «Земля — Борту. Борт — Земле», созданная в рамках фестиваля «Улицы культуры». Актеры представили диалог Земли и Космоса, основанный на реальных дневниках и переговорах Юрия Гагарина, Алексея Леонова и других космонавтов, сообщает «Оренбург Медиа».

Организатор проекта и главный редактор издания Игорь Комиссарчик отметил, что целью было показать человеческую сторону космических миссий. После завершения творческой части гости смогли рассмотреть лунные кратеры и моря в телескопы. Мероприятие собрало множество семей и молодежи, а музыкальным фоном стали композиции проекта «Илай Маклай».

Проект «Смотри на звезды» работает в Оренбурге 11 лет, проводя бесплатные астрономические вечера с научными лекциями и наблюдениями.

Ранее жители Башкирии увидели соединение Марса и Урана.