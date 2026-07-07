В фудмолле «Гастрономика» открылась бесплатная детская игровая зона. Теперь семейный отдых в первом фудмолле Уфы стал еще комфортнее и удобнее.
Здесь дети могут активно проводить время, играть, общаться и получать новые впечатления, пока родители наслаждаются блюдами и атмосферой более чем 15 ресторанных концепций, представленных в «Гастрономике».
Особое внимание уделено безопасности и комфорту маленьких посетителей. Во время пребывания в игровой зоне за детьми присматривают гувернеры, помогая организовать интересный и увлекательный досуг.
Открытие игровой комнаты стало частью развития семейного направления фудмолла. Проект направлен на создание пространства, где каждый член семьи может провести время с удовольствием: взрослые — познакомиться с новыми гастрономическими открытиями, а дети — весело и интересно отдохнуть.
«Мы стремимся сделать “Гастрономику” местом притяжения для всей семьи. Открытие детской игровой зоны — это важный шаг в создании комфортной среды для наших гостей, где родители могут спокойно отдыхать, а дети — веселиться и находить новых друзей», — отмечают представители фудмолла.
«Гастрономика» — первый фудмолл Уфы, объединяющий под одной крышей более 15 ресторанных концепций и предлагающий гостям современный формат семейного отдыха.
«Гостиный двор», Верхнеторговая площадь, 1
gastro-nomika.ru
vk.com/gastronomikaufa
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