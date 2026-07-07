В Башкирии предупредили об ухудшении погоды

В Башгидромете сообщили, что 8 июля местами по республике ожидаются кратковременные дожди с грозами, днем локально град. По востоку пройдет сильный дождь.

На отдельных участках автодорог ухудшение видимости в дожде до 1-2 км, ночью и утром туман, видимость 500 м и менее.

Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +13,+18°, днем +23,+28°. По данным Яндекс Погоды, в Уфе завтра будет без осадков.

9 и 10 июля ночью местами, днем по республике кратковременные дожди, грозы. Днем локально ливни, град. Ветер северный, северо-восточный умеренный, днем местами шквалистое усиление до сильного. Температура воздуха ночью +14, +19°, днем +24, +29°.

По информации МЧС во время грозы нежелательно купаться, плавать в лодке, нельзя располагаться в непосредственной близости от водоема. Если порывы ветра застали на улице, лучше укрыться в подземном переходе или подъездах зданий. На случай ЧП звонить по телефону 112.