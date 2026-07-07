В Башкирии на этой неделе жара сменится дождями

Во вторник, 7 июля, днем воздух прогреется до +26, +29 градусов. Ветер сменит направление на западный и северо-западный, при грозе порывистый.

В среду, 8 июля, день будет облачным и прохладным. Утром столбики термометров покажут около +20 градусов, днем поднимутся до +25, +29. Ночью ожидается +19 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы.

В четверг, 9 июля, ожидается до +24, +27 градусов в дневные часы, ночью будет +14, +19.

Накануне ночью ураганный ветер сорвал крышу здания нефтяного колледжа в городе Октябрьском.