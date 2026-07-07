В Башкирии адаптируют 300 мест проживания ветеранов СВО

В Башкирии идёт инвентаризация мест проживания ветеранов СВО. Перечень формирует Госфонд «Защитники Отечества», сейчас в нём 1305 адресов, из них 300 нужно адаптировать под нужды ветеранов. Это могут быть пандусы или поручни в многоквартирном или частном доме, либо обустройство парковочного места.

«Все изменения будут реализованы с учетом индивидуальных потребностей участников СВО, уволенных в запас», — сообщили в минЖКХ РБ.