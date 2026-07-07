Улица без песни

Первое, что приходит в голову, это улицы, носящие имена уроженцев Уфы или Башкирии. Вот только улицы Аксакова найдём в Калининграде и Москве, в Казани имеются улицы Р. Нуриева и М. Карима, в Ассах можно пройтись по улице А. Мубарякова, в Давлеканово есть улица С. Агиша, в деревне Ключи Челябинской области — З. Биишевой, в Новокалтаево — Б. Бикбая, в Кармаскалах — М. Гареева, в Бирске — Г. Мушникова. Список можно продолжить…

Но есть в Уфе одна улица, название которой явно уникально. Да и звучит оно и красиво, и нежно, и даже поэтично: Айская, на башкирском — Әй урамы — улица Лунной реки.

…24 июля 1956 года Черниковск, существовавший почти двенадцать лет как самостоятельный город, вернулся в лоно родной Уфы. Но очень скоро (и, конечно, неожиданно) «обнаружилось», что практически все черниковские улицы дублируют названия уфимских. Почти четыре месяца напряжённой работы привели к рождению 13 ноября того же года списка из 174 переименованных улиц — бывших дублей (в том числе в Дёме).

Братская, Краснодонская, Рижская, Сочинская, Ямальская — названия улиц брали с карты страны. А ведь ещё надо было выбрать, какую из двух улиц переименовывать. Почему-то в споре со стремительно развивающейся уфимской Байкальской победила улочка в Инорсе. И вот спокойно заснувшие вечером жители Байкальской наутро 29 ноября (день опубликования постановления в газете) проснулись уже на Айской.