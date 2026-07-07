Улица без песни

Первое, что приходит в голову, это улицы, носящие имена уроженцев Уфы или Башкирии. Вот только улицы Аксакова найдём в Калининграде и Москве, в Казани имеются улицы Р. Нуриева и М. Карима, в Ассах можно пройтись по улице А. Мубарякова, в Давлеканово есть улица С. Агиша, в деревне Ключи Челябинской области — З. Биишевой, в Новокалтаево — Б. Бикбая, в Кармаскалах — М. Гареева, в Бирске — Г. Мушникова. Список можно продолжить…
Но есть в Уфе одна улица, название которой явно уникально. Да и звучит оно и красиво, и нежно, и даже поэтично: Айская, на башкирском — Әй урамы — улица Лунной реки.
…24 июля 1956 года Черниковск, существовавший почти двенадцать лет как самостоятельный город, вернулся в лоно родной Уфы. Но очень скоро (и, конечно, неожиданно) «обнаружилось», что практически все черниковские улицы дублируют названия уфимских. Почти четыре месяца напряжённой работы привели к рождению 13 ноября того же года списка из 174 переименованных улиц — бывших дублей (в том числе в Дёме).
Братская, Краснодонская, Рижская, Сочинская, Ямальская — названия улиц брали с карты страны. А ведь ещё надо было выбрать, какую из двух улиц переименовывать. Почему-то в споре со стремительно развивающейся уфимской Байкальской победила улочка в Инорсе. И вот спокойно заснувшие вечером жители Байкальской наутро 29 ноября (день опубликования постановления в газете) проснулись уже на Айской.
Так и остались неизвестными инициаторы появления этого названия, но оно быстро стало популярным. В отличие, например, от некоторых других интересных названий: улица Аслыкульская в Старой Уфе почему-то очень быстро «превратилась» в скучноватую Абаканскую, а Кандрыкульская в Черниковке — в Аджарскую.
Постановление-список от 13 ноября правили и дополняли — сначала 29 января уже 1957 года, затем, в сентябре, после разгона «антипартийной группы», ещё раз.
Впервые название «улица Байкальская» встречаем в 1901 году в постановлении Городской управы (орган исполнительной власти): «Улицу Ново-Сибирскую назвать Иркутской [ныне Пархоменко. — А.Ч.], Большую Сибирскую — Сибирской [Мингажева], Малую Сибирскую — Тобольской [Ветошникова]. <…> Улицы во вновь образованных кварталах, следующие за Тобольской, назвать так: Амурской, Томской [Чапаева], Красноярской, Лихачёвской [Крестьянская], Байкальской. Так образуется целый куст „сибирских“ улиц, а всё потому, что Сибирской улицей начинался ведущий в Сибирь тракт.
Очень скоро восточнее и параллельно «сибирским» улицам (уфимцы называли это место также Выселками) появятся Акмолинская, Енисейская и Ленская [ныне застроены], Камчатская [Подводника Родионова], Якутская [застроена] и Владивостокская.
…Когда-то Одри Хепбёрн пела про Лунную реку. Пусть наша Айская своей песни пока не заслужила, но название это всё равно остаётся одним из самых удивительных. И даже мелодичных. Тем более что один из её жителей уже о луне пел.
Анатолий Чечуха
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