Названы главные угрозы здоровью россиян во время отдыха в Египте

Среди главных рисков — тяжёлые кишечные инфекции, суррогатный алкоголь и химические запахи в отелях, передает pravda-nn.ru. По данным медиков, некоторые штаммы кишечной палочки и шигелл могут вызывать серьёзные осложнения, особенно у детей, пожилых людей и туристов с ослабленным иммунитетом.
В фальсифицированных спиртных напитках нередко содержится метанол, способный привести к тяжёлому отравлению и потере зрения. А резкий химический запах в номере может свидетельствовать об обработке инсектицидами — при его появлении рекомендуется просить замену номера.
Туристам советуют пить только бутилированную воду, отказаться от льда в напитках, выбирать термически обработанные блюда и фрукты в кожуре. Также врачи рекомендуют оформить страховку и взять с собой аптечку с сорбентами и средствами для регидратации.
При высокой температуре, многократной рвоте или крови в стуле необходимо немедленно обратиться за помощью.
О том, куда лететь отдыхать из Уфы в 2026 году, читайте в материале «Башинформа».
Возможны противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.