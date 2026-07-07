Названы главные угрозы здоровью россиян во время отдыха в Египте

Среди главных рисков — тяжёлые кишечные инфекции, суррогатный алкоголь и химические запахи в отелях, передает pravda-nn.ru. По данным медиков, некоторые штаммы кишечной палочки и шигелл могут вызывать серьёзные осложнения, особенно у детей, пожилых людей и туристов с ослабленным иммунитетом.

В фальсифицированных спиртных напитках нередко содержится метанол, способный привести к тяжёлому отравлению и потере зрения. А резкий химический запах в номере может свидетельствовать об обработке инсектицидами — при его появлении рекомендуется просить замену номера.

Туристам советуют пить только бутилированную воду, отказаться от льда в напитках, выбирать термически обработанные блюда и фрукты в кожуре. Также врачи рекомендуют оформить страховку и взять с собой аптечку с сорбентами и средствами для регидратации.

При высокой температуре, многократной рвоте или крови в стуле необходимо немедленно обратиться за помощью.

О том, куда лететь отдыхать из Уфы в 2026 году, читайте в материале «Башинформа».

Возможны противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.