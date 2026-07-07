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12:55 (UTC+5), 07 Июля 2026

На отдаленных территориях Уфы реализуют проекты по наказам жителей

Фото: пресс-служба горсовета Уфы | сайт
Сергей Николаев

Благоустройство микрорайонов-спутников и посёлков Уфы – одна из актуальных задач, работа по этому направлению ведётся в рамках муниципальной программы «Развитие отдаленных территорий», сообщает уфимский горсовет. 

В 2026 году в северной части Уфы реализуются 9 проектов по наказам горожан. Большинство из них касаются благоустройства общественных пространств и ремонта образовательных учреждений. В перечень вошли устройство уличного освещения, отсыпка дорог и благоустройство сквера «Золотая шайба» в микрорайоне Шакша, приобретение и установка спортивного оборудования в школах № 55, 70, 74, лицее № 60, замена окон в Центре технического творчества «Гефест» и капитальный ремонт бассейна для воспитанников детского сада № 272. 

Ранее сообщалось, что в Уфе принята программа благоустройства на 11,2 млрд рублей.

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