Кровлю повреждённого ураганом колледжа в Башкирии восстановят к 1 сентября

В ночь на 7 июля из-за шквалистого ветра и грозы в Октябрьском нефтяном колледже имени С. И. Кувыкина повредило кровлю лабораторного корпуса. В результате последовавшего дождя в помещениях образовались локальные подтопления. Погибших и пострадавших нет — сейчас в колледже каникулы, студентов и преподавателей в здании не было.
На место выехали специалисты, проводится оценка ущерба. Первый заместитель премьер-министра правительства Башкортостана Урал Кильсенбаев держит ситуацию на личном контроле.
«К 1 сентября, к началу учебного года, всё восстановим. Учебный процесс начнется в штатном режиме», — заявил вице-премьер.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.