Кровлю повреждённого ураганом колледжа в Башкирии восстановят к 1 сентября

В ночь на 7 июля из-за шквалистого ветра и грозы в Октябрьском нефтяном колледже имени С. И. Кувыкина повредило кровлю лабораторного корпуса. В результате последовавшего дождя в помещениях образовались локальные подтопления. Погибших и пострадавших нет — сейчас в колледже каникулы, студентов и преподавателей в здании не было.

На место выехали специалисты, проводится оценка ущерба. Первый заместитель премьер-министра правительства Башкортостана Урал Кильсенбаев держит ситуацию на личном контроле.

«К 1 сентября, к началу учебного года, всё восстановим. Учебный процесс начнется в штатном режиме», — заявил вице-премьер.