Среда, 8 Июля 2026
|
Уфа
+18 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
14:18 (UTC+5), 07 Июля 2026

Аэропорт Уфы сможет принимать больше широкофюзеляжных лайнеров

Фото: Олег Яровиков | архив ИА Башинформ
Лейла Аралбаева

В Международном аэропорту «Уфа» имени Мустая Карима пройдет реконструкция аэродромного комплекса. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проекту. Его реализация запланирована в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система», сообщает медиацентр Главгосэкспертизы России.

Ранее распоряжением правительства РФ модернизация аэродрома Уфы была включена в комплексный план развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры на период до 2036 года.

Напомним также, что днем основания аэропорта Уфы считают 7 июля 1933 года, когда власти Башкирии приняли решение об организации отряда сельскохозяйственной авиации с необходимым самолетомоторным парком.

«Одна из основных задач предстоящей реконструкции аэродрома Уфы — расширение перрона с увеличением мест стоянок для воздушных судов, в том числе для дальнемагистральных широкофюзеляжных лайнеров», — сообщил представитель Главгосэкспертизы России Андрей Федулов.

Проект также включает работы по устройству площадки для противообледенительной обработки самолетов, размещение комплекса очистных сооружений, трансформаторных подстанций и иных объектов аэродромной инфраструктуры.

Застройщиком выступит АО «Международный аэропорт „Уфа“ в рамках механизма государственно-частного партнерства. Генеральный проектировщик — АО „Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта „Ленаэропроект“».

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru