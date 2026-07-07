Аэропорт Уфы сможет принимать больше широкофюзеляжных лайнеров

В Международном аэропорту «Уфа» имени Мустая Карима пройдет реконструкция аэродромного комплекса. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проекту. Его реализация запланирована в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система», сообщает медиацентр Главгосэкспертизы России.

Ранее распоряжением правительства РФ модернизация аэродрома Уфы была включена в комплексный план развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры на период до 2036 года.

Напомним также, что днем основания аэропорта Уфы считают 7 июля 1933 года, когда власти Башкирии приняли решение об организации отряда сельскохозяйственной авиации с необходимым самолетомоторным парком.

«Одна из основных задач предстоящей реконструкции аэродрома Уфы — расширение перрона с увеличением мест стоянок для воздушных судов, в том числе для дальнемагистральных широкофюзеляжных лайнеров», — сообщил представитель Главгосэкспертизы России Андрей Федулов.

Проект также включает работы по устройству площадки для противообледенительной обработки самолетов, размещение комплекса очистных сооружений, трансформаторных подстанций и иных объектов аэродромной инфраструктуры.

Застройщиком выступит АО «Международный аэропорт „Уфа“ в рамках механизма государственно-частного партнерства. Генеральный проектировщик — АО „Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта „Ленаэропроект“».