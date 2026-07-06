В Уфе временно перекроют улицу Софьи Перовской

В связи с работами, проводимыми на инженерных сетях, на улице Софьи Перовской запланированы ограничения движения автотранспорта.

Как сообщили в «Башавтотрансе», проезжая часть улицы будет полностью перекрыта на участке от ул. Муксинова до дома №23 по ул. Софьи Перовской.

Мера будет действовать с 6.00 13 июля до 6.00 26 июля.

В период ограничения будет изменена схема движения общественного транспорта.