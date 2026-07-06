В Уфе на улице Трамвайной частичного ограничат движение

На улице Трамвайной в Уфе частично ограничат движение. По данным мэрии города, меры будут приняты по чётной стороне (в районе улицы Седова) до 6 августа:
• с 7:00 до 20:00 закроют одну полосу,
• с 20:00 до 07:00 — две полосы.
Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в Уфе до конца сентября перекроют участок улицы Мустая Карима.
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