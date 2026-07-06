В Уфе на улице Трамвайной частичного ограничат движение

На улице Трамвайной в Уфе частично ограничат движение. По данным мэрии города, меры будут приняты по чётной стороне (в районе улицы Седова) до 6 августа:

• с 7:00 до 20:00 закроют одну полосу,

• с 20:00 до 07:00 — две полосы.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в Уфе до конца сентября перекроют участок улицы Мустая Карима.