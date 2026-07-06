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17:28 (UTC+5), 06 Июля 2026

В Уфе из озера Тёплое вытащили тело утонувшего молодого мужчины

Уровень воды в реках Уфы поднялся из-за дождей, из-за чего течение резко усилилось. Купание в таких условиях смертельно опасно, предупреждают в Управлении гражданской защиты города.

Фото: УГЗ Уфы | Телеграм-канал
Лейла Аралбаева
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Сегодня в Калининском районе Уфы случилась трагедия на озере Тёплом. В районе нижнего сбросного канала озера компания распивала алкоголь. Мужчина, 1993 года рождения, пошел купаться в необорудованном месте, заплыл на глубину и утонул. Водолазы УГЗ Уфы обнаружили и извлекли его тело с глубины 4 метров.

Еще один вызов спасатели получили с пляжа «Песчаного».

Поступил вызов, что на пляже «Песчаный» утонул мужчина. Службы выехали на место. Выяснилось, что уфимец «на спор» переплыл реку Уфу около переправы, а назад на пляж вернулся... на пароме. Пока очевидцы паниковали, а спасатели спешили на помощь, «герой» просто катался на пароме.

УГЗ Уфы настоятельно рекомендует:

  • Не боритесь с сильным течением поднявшейся реки – это заберет все силы за секунды;
  • Никогда не заходите в воду в нетрезвом состоянии;
  • Не устраивайте опасные споры на воде – река не прощает хвастовства;
  • Купайтесь только на оборудованных пляжах!

Телефон спасения — 112.

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