В Уфе из озера Тёплое вытащили тело утонувшего молодого мужчины

Сегодня в Калининском районе Уфы случилась трагедия на озере Тёплом. В районе нижнего сбросного канала озера компания распивала алкоголь. Мужчина, 1993 года рождения, пошел купаться в необорудованном месте, заплыл на глубину и утонул. Водолазы УГЗ Уфы обнаружили и извлекли его тело с глубины 4 метров.
Еще один вызов спасатели получили с пляжа «Песчаного».
Поступил вызов, что на пляже «Песчаный» утонул мужчина. Службы выехали на место. Выяснилось, что уфимец «на спор» переплыл реку Уфу около переправы, а назад на пляж вернулся... на пароме. Пока очевидцы паниковали, а спасатели спешили на помощь, «герой» просто катался на пароме.
УГЗ Уфы настоятельно рекомендует:
Телефон спасения — 112.
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