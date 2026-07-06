В ЦУР Башкирии расскажут, почему нельзя хранить бензин в гаражах

6 июля в 15 часов в прямом эфире телеканала БСТ и соцсетях ЦУР Башкортостана пройдёт брифинг о ситуации на топливном рынке. Представители минпрома и МЧС по РБ расскажут, почему нельзя хранить горючее в гаражах и какими бедами могут обернуться полные канистры на балконах.