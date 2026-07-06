В Башкирии жители деревни своими силами обновили ограду кладбища

«Это яркий пример того, как бережное отношение к памяти предков объединяет людей разных национальностей ради одной благой цели, — написал глава администрации Белорецкого района Азат Хакимов. — Спасибо каждому, кто откликнулся и внёс свою лепту. Ваша работа — это не просто ремонт, это настоящее единство, уважение к нашим корням и друг к другу».
Он выразил благодарность жителям деревни Новобельское Наиле Валишиной, Ильгизу Юмагужину и Алене Агалетдиновой за проявленную инициативу и неравнодушие. Они вместе закупили все необходимые строительные материалы и собрали денежные средства от населения, чтобы покрыть расходы.
Глава района напомнил, что в 2024 году активисты своими силами привели в порядок ограждение христианского кладбища.
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