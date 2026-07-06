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15:41 (UTC+5), 06 Июля 2026

В Башкирии стартовала всероссийская кампания безопасности на перекрестках

В Уфе состоялась пресс-конференция, посвященная старту всероссийской социальной кампании «Продвижение безопасности» на территории Республики Башкортостан. Она продлится до ноября 2026 года и охватит 40 регионов России с наиболее острой аварийностью на перекрестках.

Фото: Ксения Калинина | Архив ИА «Башинформ»
Лейла Аралбаева
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«Выбор Башкортостана в числе 40 регионов для проведения всероссийской социальной кампании «Продвижение безопасности» – это не случайность, а признание остроты проблемы аварийности на наших дорогах. Перекрестки остаются наиболее аварийно-опасными участками дорожной сети, и мы обязаны сделать все возможное, чтобы переломить эту ситуацию», – отметил начальник управления Госавтоинспекции МВД России по РБ Владимир Севастьянов. 

В период с января по май 2026 года на перекрестках Башкортостана было зарегистрировано 209 ДТП, что на 25,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом выросло число погибших – за этот же период в ДТП на перекрестках погибло 20 человек (+33,3%). Основной причиной аварий на перекрестках остается нарушение правил проезда: за пять месяцев 2026 года по этой причине произошло 130 ДТП (62,2% от всех происшествий на перекрестках), в которых погибли 10 человек, еще 152 получили ранения различной степени тяжести. 

– Кампания «Продвижение безопасности» – это не разовая акция, а системная работа, которая продолжится и после завершения официальных мероприятий. Наша цель – сформировать у людей устойчивую привычку к безопасному поведению на дороге, и я верю, что совместными усилиями мы сможем добиться снижения аварийности и сохранить сотни жизней в нашей республике, – резюмировал Владимир Севастьянов. 

«Для безопасности на дорогах важно объединить усилия жителей, органов власти и создать удобную инфраструктуру. Кампании подобного рода помогают напомнить о правилах и формируют ответственное отношение к ним», – рассказал первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики  Виктор Жульков. 

Участие в пресс-конференции принял и параспортсмен, общественный деятель и знаменитый блогер Рустам Набиев. Он прибыл сразу же после того, как Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров наградил его медалью генерала Шаймуратова. 

«Перекресток – один из самых опасных участков дороги, где пересекаются и автомобили, и пешеходы. Я, как водитель, призываю всех участников дорожного движения – и водителей, и пешеходов, и самокатчиков – быть предельно внимательными, не отвлекаться на телефоны и соблюдать ПДД. Это не просто важно, это – залог безопасности», – подчеркнул Рустам Набиев.   

Кампания в Республике Башкортостан ориентирована на разновозрастную аудиторию, основная задача – рассказать самой неинформированной ее части, преимущественно пешеходам, а также кандидатам в водители о правилах безопасного поведения на перекрестках. В регионе пройдет серия информационно-пропагандистских мероприятий. Тематика безопасности на перекрестках найдет отражение в программах фестивалей и других массовых событий, мероприятия также пройдут в образовательных организациях – от детских садов до автошкол. 

Социальная кампания «Продвижение безопасности», организованная Госавтоинспекцией МВД России, проходит в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

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