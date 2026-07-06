В Башкирии проходят массовые рейды ГАИ

По данным пресс-службы ГАИ РБ, сегодня в утренние часы проходят массовые проверки водителей на следующих участках автодорог:

- на 1307-м километре автодороги М-5 «Урал»,

- на 198-м километре автодороги Уфа – Оренбург,

- на 113-м километре автодороги Р-240,

- на 204-м километре автодороги Уфа – Белорецк.

Мероприятия проводятся экипажами отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по республике. Основная цель — профилактика аварийности и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения: управление транспортом в состоянии опьянения, вождение без прав или после лишения, а также нарушение правил перевозки детей.

Ранее водителям Башкирии напомнили, как избавиться от транспортного налога.