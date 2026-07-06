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14:18 (UTC+5), 06 Июля 2026

В Башкирии определили, как действовать родителям для отмены лишения прав

Фото: ИА «Башинформ» | архив
Лейла Аралбаева

В Башкирии утвердили порядок организации работы с несовершеннолетними, которые находятся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лишенных родительских прав или ограниченных в родительских правах, если они имеют намерение на восстановление или отмену ограничения родительских прав. 

Соответствующий приказ министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, комплексное сопровождение несовершеннолетних и их родителей включает в себя следующие этапы: 

  • первый – диагностический, который состоит из оценки потенциальных возможностей родителей,
  • второй – подготовка и реализация плана мероприятий по восстановлению или отмене ограничения родительских прав и возвращению ребенка в кровную семью в целях создания поддерживающей среды и условий для возвращения ребенка в кровную семью;
  • третий – мониторинг эффективности реализации плана мероприятий;
  • четвертый – сопровождение семьи после возвращения ребенка в кровную семью.

Решение по организации комплексного сопровождения принимается на консилиуме специалистов.

Ребенку разрешаются контакты с родителем, родительские права которого ограничены судом, если это не оказывает на ребенка негативного влияния. Контакты ребенка с родителем, родительские права которого ограничены судом, допускаются с согласия органа опеки и попечительства либо с согласия руководителя учреждения, в котором находится ребенок.

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