В Башкирии определили, как действовать родителям для отмены лишения прав

В Башкирии утвердили порядок организации работы с несовершеннолетними, которые находятся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лишенных родительских прав или ограниченных в родительских правах, если они имеют намерение на восстановление или отмену ограничения родительских прав.
Соответствующий приказ министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, комплексное сопровождение несовершеннолетних и их родителей включает в себя следующие этапы:
Решение по организации комплексного сопровождения принимается на консилиуме специалистов.
Ребенку разрешаются контакты с родителем, родительские права которого ограничены судом, если это не оказывает на ребенка негативного влияния. Контакты ребенка с родителем, родительские права которого ограничены судом, допускаются с согласия органа опеки и попечительства либо с согласия руководителя учреждения, в котором находится ребенок.
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