В аэропорту Уфы задерживаются более 20 рейсов

В связи с действующими ограничениями на использование воздушного пространства в аэропорту «Уфа» имеются задержки рейсов, говорится на сайте воздушной гавани.

По данным онлайн-табло столичного авиаузла, на вылет задерживаются 11 рейсов, на прилет — 15 рейсов.

Ранее Башинформ сообщал о том, что утром 6 июля на территории Башкирии объявили режим «Беспилотная опасность». Также в аэропорту Уфы введены ограничения на приём и выпуск воздушных судов.