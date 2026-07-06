В аэропорту Уфы ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Из-за угрозы БПЛА в международном аэропорту «Уфа» введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Как сообщал ранее «Башинформ», сегодня утром на территории Башкирии объявлен режим «Беспилотная опасность».