Уфа стала площадкой для выработки новых стандартов налоговых служб СНГ

Напомним, у Башкирии есть значительный опыт сотрудничества с Федеральной налоговой службой. Так, республика первой в стране начала присваивать жителям идентификационные номера налогоплательщика — это произошло в 1996 году, а спустя два года практика была распространена на всю страну. Регион также одним из первых внедрил личный кабинет налогоплательщика, а сегодня жители могут получить более 30 государственных услуг ФНС.