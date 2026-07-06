Уфа стала площадкой для выработки новых стандартов налоговых служб СНГ

Масштабное событие, которое продлится всю неделю, объединит представителей ФНС России, министерств и ведомств финансово-экономического блока Башкирии, а также делегации налоговых органов Беларуси, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.
В центре внимания — внедрение принципов клиентоцентричности, использование технологий искусственного интеллекта, развитие сервисов обратной связи с налогоплательщиками, а также подготовка и повышение квалификации сотрудников налоговых органов.
«Для нас большая честь принимать заседание Рабочей группы. Мы создали все условия для комфортной и плодотворной работы участников мероприятия. Желаю всем успехов, важных и эффективных решений. Время непростое, необходимо поддержать государство и бизнес, в целом формировать взвешенную и мудрую политику», — сказал на церемонии открытия Глава республики Радий Хабиров.
Заместитель руководителя ФНС РФ Виктор Бациев отметил, что современные налоговые службы работают с огромными массивами данных и активно внедряют цифровые технологии, однако главным остается качество взаимодействия с людьми.
«Мы работаем с большим количеством данных, активно развиваем цифровые технологии и различные сервисы. При этом философия клиентоцентричности обязывает нас сохранять определённую культуру применения имеющихся знаний и технологий. Речь идёт о выстраивании конструктивного диалога с налогоплательщиками и оперативном решении возникающих вопросов», — подчеркнул Виктор Бациев.
По его словам, сегодня особое значение приобретают получение обратной связи, проактивное развитие сервисов, совершенствование механизмов рассмотрения жалоб и разрешения споров. Это помимо прочего позволяет совершенствовать коммуникацию, инфраструктуру и законодательство. При этом сами цифровые инструменты не работают эффективно без квалифицированных специалистов.
«Здесь нужны навыки, понимание философии этих инструментов и того, зачем всё это делается. Без передачи этого опыта, без обучения сотрудников невозможно добиться качественного результата. Поэтому одна из главных задач нашей площадки — не только обсудить эти вопросы, но и сформировать образовательные программы», — отметил Бациев.
Как рассказала начальник Управления организационного развития и пользовательского опыта ФНС России Алина Галеева, рабочая группа по клиентоцентричности налоговых администраций стран СНГ действует с 2022 года и занимается обменом лучшими практиками налогового администрирования.
«За это время специалисты впервые оценили уровень клиентоцентричной зрелости налоговых служб стран Содружества. В Уфе дан старт созданию двухуровневой программы повышения квалификации для руководителей среднего звена и сотрудников, непосредственно работающих с налогоплательщиками. Предполагается, что обучение в первую очередь пройдут более трех тысяч специалистов», — прокомментировала она.
Директор департамента экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ Михаил Мыскин сообщил, что развитие взаимодействия государств Содружества продолжается по всем ключевым направлениям — от промышленности и финансов до налогового администрирования.
«Сегодня реализуется второй этап Стратегии экономического развития СНГ до 2030 года, а одной из важнейших задач остается обмен лучшими практиками и совместная подготовка кадров. Кроме того, СНГ расширяет международное сотрудничество: развивается формат „СНГ плюс“, первым наблюдателем при Содружестве стала Шанхайская организация сотрудничества», — поделился спикер.
Напомним, у Башкирии есть значительный опыт сотрудничества с Федеральной налоговой службой. Так, республика первой в стране начала присваивать жителям идентификационные номера налогоплательщика — это произошло в 1996 году, а спустя два года практика была распространена на всю страну. Регион также одним из первых внедрил личный кабинет налогоплательщика, а сегодня жители могут получить более 30 государственных услуг ФНС.
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