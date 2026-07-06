«Объединяйтесь, экспериментируйте, рискуйте»: Башкирия прокачивает бизнес на Альфа-Конфе

В Уфе 30 июня прошло лучшее событие для бизнеса Альфа-Конфа, организатором которого является Альфа-Банк. В этом году мероприятие в «Уфа-Арене» собрало рекордные 4,5 тысячи человек. Предприниматели и руководители слушали выступления известных спикеров, делились кейсами и обсуждали актуальные проблемы бизнеса.
Открывая мероприятие, управляющий Альфа-Банка в Башкирии Радик Ахметшин сообщил, что республика становится ключевым центром малого, среднего и крупного бизнеса. «Для нас предприниматели — люди, которые меняют мир. У них хочется учиться новым навыкам, а наша цель — продвигать сильный образ предпринимателя на всю страну. Объединяйтесь, экспериментируйте, рискуйте, ведь даже одна смелая мысль может перевернуть все».
Директор малого бизнеса Альфа-Банка в Башкирии Александр Леденев подчеркнул: «Вы строите экономику нашего региона, а мы создаем инфраструктуру для того, чтобы вы могли развивать свой бизнес. Вместе мы создаем сильное будущее».
Участников мероприятия приветствовал и глава Башкирии Радий Хабиров. В видеообращении руководитель региона назвал программу Альфа-Конфы интересной и полезной для предпринимателей и поблагодарил за это команду Альфа-Банка.
Альфа-Конфа проводится в Уфе уже в третий раз. Это не просто конференция, а настоящий интенсив для предпринимателей из разных уголков республики, где в качестве спикеров выступают владельцы крупнейших компаний страны.
Одним из первых на сцену вышел сооснователь МойФитнес.рф и спортивных фестивалей IRONSTAR и ROSA RUN Владимир Волошин. Он рассказал, как дисциплина помогает ему в предпринимательстве, и напомнил, что физическая активность важна в бизнесе, полном форс-мажоров.
Продюсер и лауреат премии «ТЭФИ» Лина Арифулина говорила о харизме лидера. По ее словам, чтобы производить достойное впечатление, важно быть искренним и уметь уложить свои мысли в одну минуту.
О том, как вести переговоры с манипуляторами, рассказал директор группы STRONG, автор свыше 700 рекламных стратегий и семи книг Дмитрий Сендеров. Он посоветовал сосредоточиться на результате, а итоги переговоров сразу фиксировать на бумаге.
Эксперт стратегического и цифрового маркетинга, онлайн-продаж Юлия Ракова показала, как с помощью нейросетей за несколько минут создать маркетинговую стратегию для частного детского сада, не потратив ни рубля. Презентация транслировалась на огромных экранах «Уфа-Арены».
Альфа-Конфу завершил дизайнер и блогер Артемий Лебедев. Он рассказал, что дорого стоит только «талантливый креатив», а базовым навыкам может научиться каждый — для этого нужны насмотренность и критическое мышление.
Предприниматель Зухра Пыряева, которая имеет собственное производство полуфабрикатов в Архангельском районе, поделилась: «На Альфу-Конфу я приехала во второй раз, здесь очень много предпринимателей, успешных людей. Для меня ценно спросить совета людей, которые работают в моей сфере, обменяться с ними энергией, увеличить клиентскую базу. Пользу я взяла и от спикеров — их интересно послушать. Это необходимо, чтобы оживить себя».
После завершения Альфа-Конфы предприниматели не спешили расходиться и активно обсуждали выступления. «Альфа-Банк действительно считается самым бизнес-ориентированным банком страны, — сказал один из предпринимателей в кулуарах. — Я благодарен банку не только за качественный продукт, но и за среду, в которой можно и нужно развиваться. Я рад, что стал его частью».
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.