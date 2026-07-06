«Объединяйтесь, экспериментируйте, рискуйте»: Башкирия прокачивает бизнес на Альфа-Конфе

В Уфе 30 июня прошло лучшее событие для бизнеса Альфа-Конфа, организатором которого является Альфа-Банк. В этом году мероприятие в «Уфа-Арене» собрало рекордные 4,5 тысячи человек. Предприниматели и руководители слушали выступления известных спикеров, делились кейсами и обсуждали актуальные проблемы бизнеса.

Открывая мероприятие, управляющий Альфа-Банка в Башкирии Радик Ахметшин сообщил, что республика становится ключевым центром малого, среднего и крупного бизнеса. «Для нас предприниматели — люди, которые меняют мир. У них хочется учиться новым навыкам, а наша цель — продвигать сильный образ предпринимателя на всю страну. Объединяйтесь, экспериментируйте, рискуйте, ведь даже одна смелая мысль может перевернуть все».

Директор малого бизнеса Альфа-Банка в Башкирии Александр Леденев подчеркнул: «Вы строите экономику нашего региона, а мы создаем инфраструктуру для того, чтобы вы могли развивать свой бизнес. Вместе мы создаем сильное будущее».

Участников мероприятия приветствовал и глава Башкирии Радий Хабиров. В видеообращении руководитель региона назвал программу Альфа-Конфы интересной и полезной для предпринимателей и поблагодарил за это команду Альфа-Банка.

Альфа-Конфа проводится в Уфе уже в третий раз. Это не просто конференция, а настоящий интенсив для предпринимателей из разных уголков республики, где в качестве спикеров выступают владельцы крупнейших компаний страны.

Одним из первых на сцену вышел сооснователь МойФитнес.рф и спортивных фестивалей IRONSTAR и ROSA RUN Владимир Волошин. Он рассказал, как дисциплина помогает ему в предпринимательстве, и напомнил, что физическая активность важна в бизнесе, полном форс-мажоров.

Продюсер и лауреат премии «ТЭФИ» Лина Арифулина говорила о харизме лидера. По ее словам, чтобы производить достойное впечатление, важно быть искренним и уметь уложить свои мысли в одну минуту.

О том, как вести переговоры с манипуляторами, рассказал директор группы STRONG, автор свыше 700 рекламных стратегий и семи книг Дмитрий Сендеров. Он посоветовал сосредоточиться на результате, а итоги переговоров сразу фиксировать на бумаге.

Эксперт стратегического и цифрового маркетинга, онлайн-продаж Юлия Ракова показала, как с помощью нейросетей за несколько минут создать маркетинговую стратегию для частного детского сада, не потратив ни рубля. Презентация транслировалась на огромных экранах «Уфа-Арены».

Альфа-Конфу завершил дизайнер и блогер Артемий Лебедев. Он рассказал, что дорого стоит только «талантливый креатив», а базовым навыкам может научиться каждый — для этого нужны насмотренность и критическое мышление.

Предприниматель Зухра Пыряева, которая имеет собственное производство полуфабрикатов в Архангельском районе, поделилась: «На Альфу-Конфу я приехала во второй раз, здесь очень много предпринимателей, успешных людей. Для меня ценно спросить совета людей, которые работают в моей сфере, обменяться с ними энергией, увеличить клиентскую базу. Пользу я взяла и от спикеров — их интересно послушать. Это необходимо, чтобы оживить себя».

После завершения Альфа-Конфы предприниматели не спешили расходиться и активно обсуждали выступления. «Альфа-Банк действительно считается самым бизнес-ориентированным банком страны, — сказал один из предпринимателей в кулуарах. — Я благодарен банку не только за качественный продукт, но и за среду, в которой можно и нужно развиваться. Я рад, что стал его частью».