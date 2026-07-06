91-летняя жительница Башкирии приняла участие в соревнованиях косарей

Соревнования косарей «Бесән туйы», прошедшие в выходные на живописной поляне «Таллыҡ яланы» в Зилаирском районе, запомнятся не только результатами, но и уникальным случаем.

Самой возрастной участницей состязаний стала 91-летняя Шамсинур Гатиятовна Кулгарина из деревни Юмагужино, сообщил глава района Борис Мелкоедов и выложил видео, где пенсионерка уверенно и технично орудует ручной косой.

Для участия в соревнованиях приехали команды из Кармаскалинского и Баймакского районов, однако именно выход старейшей участницы вызвал пристальное внимание.

Организаторы отмечают, что «Бесән туйы» проводится второй год подряд для сохранения традиций сенокоса и обучения молодежи старинному ремеслу.

Ранее сообщалось, что в Башкирии заготовили треть необходимого объёма консервированного сена.