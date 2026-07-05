В Уфе женщину с туберкулезом отправили на принудительное лечение

Судебные приставы Советского района Уфы доставили в противотуберкулезный диспансер местную жительницу, уклонявшуюся от лечения, сообщает управление ФССП по РБ.

Женщина страдала активной формой туберкулеза и отказывалась принимать препараты игнорировала предписания врачей, создавая угрозу для окружающих.

После того как суд удовлетворил иск медиков о принудительной госпитализации, исполнительный лист поступил в службу судебных приставов. Так как гражданка отказалась ехать в больницу добровольно, сотрудники ведомства принудительно доставили ее в стационар для прохождения необходимого курса лечения.

Ранее сообщалось, что в Башкирии значительно снизилась заболеваемость туберкулезом.