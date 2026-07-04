В Башкирии не стало ветерана Великой Отечественной войны Сергея Тараканова

Сергей Васильевич родился в октябре 1927 года в селе Верхотор Ишимбайского района. Когда началась война, ему было всего четырнадцать, а в семнадцать он ушёл на фронт.
Сергей Тараканов сражался под Сталинградом и в Астрахани, освобождал украинские земли от немецко-фашистских захватчиков. Домо солдат вернулся домой только в 1951 году. За проявленные отвагу и стойкость Сергей Тараканов награждён медалью «За Победу над Германией».
После войны Сергей Васильевич трудился строителем, а затем много лет работал на комбинате в Салавате. За заслуги перед Отечеством и городом ему было присвоено звание Почётного гражданина города Салават.
О том, как герои СВО из Башкирии продолжили дело фронтовиков, читайте в этой публикации ИА «Башинформ».
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.