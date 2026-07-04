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15:02 (UTC+5), 04 Июля 2026

В Башкирии не стало ветерана Великой Отечественной войны Сергея Тараканова

В Салавате на 99-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, Почётный гражданин города Сергей Тараканов. Печальной новостью поделился глава администрации муниципалитета Марат Загидуллин.

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков

Сергей Васильевич родился в октябре 1927 года в селе Верхотор Ишимбайского района. Когда началась война, ему было всего четырнадцать, а в семнадцать он ушёл на фронт.

Сергей Тараканов сражался под Сталинградом и в Астрахани, освобождал украинские земли от немецко-фашистских захватчиков. Домо солдат вернулся домой только в 1951 году. За проявленные отвагу и стойкость Сергей Тараканов награждён медалью «За Победу над Германией».

После войны Сергей Васильевич трудился строителем, а затем много лет работал на комбинате в Салавате. За заслуги перед Отечеством и городом ему было присвоено звание Почётного гражданина города Салават.

О том, как герои СВО из Башкирии продолжили дело фронтовиков, читайте в этой публикации ИА «Башинформ».

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