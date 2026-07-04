В Башкирии не стало ветерана Великой Отечественной войны Сергея Тараканова

Сергей Васильевич родился в октябре 1927 года в селе Верхотор Ишимбайского района. Когда началась война, ему было всего четырнадцать, а в семнадцать он ушёл на фронт.

Сергей Тараканов сражался под Сталинградом и в Астрахани, освобождал украинские земли от немецко-фашистских захватчиков. Домо солдат вернулся домой только в 1951 году. За проявленные отвагу и стойкость Сергей Тараканов награждён медалью «За Победу над Германией».

После войны Сергей Васильевич трудился строителем, а затем много лет работал на комбинате в Салавате. За заслуги перед Отечеством и городом ему было присвоено звание Почётного гражданина города Салават.

О том, как герои СВО из Башкирии продолжили дело фронтовиков, читайте в этой публикации ИА «Башинформ».