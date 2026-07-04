В Башкирии два часа действовала "ракетная опасность"

В Башкирии на два часа вводили "ракетную опасность". Режим объявили около 4.30 и отменили в 6.30. Аэропорты Уфы и Оренбурга не выпускали и не принимали самолёты. Судя по данным онлайн-табло, больших очередей и задержек нет — задерживаются несколько вылетов в Санкт-Петербург, по одному — в Москву и в Екатеринбург. С мобильным интернетом пока перебои.
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