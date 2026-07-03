В Уфе завершено благоустройство дендропарка имени Георгия Рутто

В Уфе работы по благоустройству дендропарка имени лесовода Георгия Рутто полностью завершены, сообщает администрация города.

В рамках благоустройства были установлены две современные входные группы, скамейки, урны, бордюры, уложена брусчатка, произведен отсев тропинок мраморной крошкой, а также установлены опоры освещения, различные арт-объекты и малые архитектурные формы. Дендропарк заметно преобразился. Он стал ещё более приятным и уютным местом для отдыха, встреч и прогулок.

Ранее сообщалось, что в Уфе принята программа благоустройства на 11,2 млрд рублей.