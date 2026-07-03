В Белорецке Башкирии пройдут испытания тепловых сетей

В Белорецке идет подготовка к предстоящему отопительному сезону. В городе начались гидравлические испытания тепловых сетей.

Как сообщил глава Белорецкого района Азат Хакимов, на 6 участках уже были выполнены капитальные ремонты, заменены 2 сильфонных компенсатора около школы № 20 и порядка 15 погонных метров трубопровода. По словам Хакимова, некоторым участкам теплотрассы уже более 40 лет — износ сетей требует повышенного контроля.

«1 июля на очередных участках магистрального трубопровода была устранена выявленная утечка. После этого коммунальщики снова приступят к гидравлическим испытаниям. Все работы планируем проводить в будние дни, чтобы в выходные и праздничные дни у жителей была горячая вода. Приносим жителям 3-го и 12-го микрорайонов извинения за предоставленные неудобства. Понимаем, что временные отключения горячей воды создают дискомфорт, но эти меры необходимы для надежного прохождения зимы», — сообщил Азат Хакимов.

Напомним, 27 декабря Глава республики Радий Хабиров в Белорецке провёл совещание по вопросам, связанным с ЖКХ.