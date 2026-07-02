В районе Башкирии перекроют движение из-за велосоревнований

Движение для всех видов транспорта закроют 3 июля на обходе села Чекмагуш (км 0 — км 2,2) в Чекмагушевском районе, информирует «Башавтотранс».

Ограничения, связанные с проведением велосоревнований, продлятся с 10.30 до 15.30 (время уфимское). Жителям принесли извинения за временные неудобства и призвали планировать поездки заранее.

Напомним, «День 1000 велосипедистов» собрал в Уфе 25 тысяч человек.