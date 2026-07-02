В Башкирии создали чат-бот «Уфимский городовой»

Для удобства жителей запущен чат-бот «Уфимский городовой», сообщили в мэрии Уфы.

Как отметили в муниципалитете, цифровые сервисы в мессенджере «Макс» становятся удобным способом получения актуальной информации и услуг. Министерство цифрового развития государственного управления Башкирии создало чат-бот «Уфимский городовой».

Сервис предоставляет следующие возможности:

— оповещение о беспилотной опасности;

— просмотр карты с указанием перекрытых участков улиц;

— поиск свободной платной парковки (бета‑версия) — удобное решение для поиска места, особенно в часы пик;

— оповещение и проверка, не эвакуирован ли автомобиль на штрафстоянку.

Подключиться к чат-боту можно по ссылке: max.ru/ufa_city_bot.