В Башкирии сохраняется благополучная обстановка с лесными пожарами

«За прошедшие сутки лесных пожаров и загораний сухой растительности не зарегистрировано», — констатировали спасатели.
Всего с начала 2026 года на территории Башкирии зарегистрировано 14 лесных пожаров общей площадью более 87 гектаров и 199 загораний сухой травы на площади, превышающей 328 гектаров.
«Ситуацию держим на контроле», — добавили в Госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям.
Как сообщал ранее Башинформ, по прогнозам синоптиков 4 июля в Башкирии потеплеет до +29 градусов.
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