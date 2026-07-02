В Башкирии сохраняется благополучная обстановка с лесными пожарами

«За прошедшие сутки лесных пожаров и загораний сухой растительности не зарегистрировано», — констатировали спасатели.

Всего с начала 2026 года на территории Башкирии зарегистрировано 14 лесных пожаров общей площадью более 87 гектаров и 199 загораний сухой травы на площади, превышающей 328 гектаров.

«Ситуацию держим на контроле», — добавили в Госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщал ранее Башинформ, по прогнозам синоптиков 4 июля в Башкирии потеплеет до +29 градусов.