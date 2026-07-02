В Акъярском горном колледже установили симуляторы подземной техники

Акъярский горный колледж получил новое современное оборудование для подготовки проходчиков и машинистов подземных самоходных машин (ПСМ). Тренажеры для подготовки специалистов приобрело ООО «Башкирская медь».

Стенд-тренажеры погрузочно-доставочной машины и проходческой буровой установки – это профессиональные симуляторы, позволяющие полностью имитировать реальную работу в шахте. В кабине тренажеров воссоздана точная копия пультов управления, джойстиков, педалей, рулевого управления и приборных панелей настоящей техники. VR-шлем создает абсолютно реальную 3D-графику подземных горных выработок.

С помощью этих тренажеров, в максимально приближенных к реальным условиям, можно натренировать передвижение техники в узких горных выработках, в том числе и задним ходом. На погрузочно-доставочной машине отрабатывается погрузка горной массы, транспортировка и разгрузка её в рудоспуск или самосвал, а на буровой установке можно получить навыки проходческих работ.

По словам начальника учебного центра ООО «Башкирская медь» Ильяса Эшматова - буквально с сентября студенты колледжа, осваивающие специальность «подземные разработки» в рамках образовательной программы, начнут стажироваться на этих стенд-тренажерах, чтобы вместе с дипломом к выпуску из колледжа получить готовое удостоверение проходчика или машиниста подземной самоходной машины. Но и сейчас, пока у студентов каникулы, оборудование не простаивает – на нем проходят проверку навыков сотрудники, принимаемые на предприятие в качестве проходчиков и машинистов ПСМ. Кроме того, на новом оборудовании тренируются работники компании, проходящие переподготовку по профессии.

«В нашем горном колледже создаётся современное образовательное пространство для подготовки квалифицированных кадров. Это позволит нам готовить студентов по самым современным стандартам в соответствии с целями федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети», - говорит директор колледжа Нияз Рыскулов.