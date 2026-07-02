На канале БСТ расскажут о ситуации с топливом в отдаленных частях Башкирии

Сегодня, 2 июля, в прямом эфире телеканала БСТ состоится очередной брифинг, посвященный ситуации с бензином на территории Башкирии.
Представители профильных министерств и ведомств расскажут, как заправляются машины скорой помощи, МЧС и других экстренных служб, доходят ли поставки топлива в отдаленные города и села республики, ответят на другие интересующие жителей вопросы.
Онлайн-трансляция также пройдет в соцсетях ЦУР Башкортостана. Начало — в 15.00 (время уфимское).
16+
Ранее в трех районах Башкирии решили проблему с нехваткой топлива для мусоровозов.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.