Бизнесмену в Башкирии предоставили землю для рыбоводческого хозяйства

Житель Архангельского района Алексей Афанасьев выращивает осетровых, форель и карпов в собственном рыбоводческом хозяйстве в рамках инвестпроекта в сфере аквакультуры.

Предприниматель с 20-летним опытом обеспечивает земляков свежей продукцией и создает новые рабочие места. Для развития дела администрация муниципалитета предоставила Алексею два земельных участка, и еще два находятся в стадии оформления.

Эти меры позволят расширить производство, прокомментировали в группе для общения Радия Хабирова с бизнесом ВКонтакте.