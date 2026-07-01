Жительница Башкирии получила госсредства на свои косметологические услуги

Зульфия Адельшина из Дюртюлинского района приняла участие в муниципальном «Предпринимательском часе» с проектом развития своего дела. После консультации с бизнес-шерифом и профильными специалистами инициативная женщина подала заявку на получение адресной социальной помощи по соцконтракту.

Комиссия одобрила бизнес-план, и в рамках господдержки Зульфия получила 350 тысяч рублей, благодаря которым закупила косметологического оборудования, включая аппарат для коррекции фигуры и прессотерапии.

«Это позволило расширить спектр услуг и развивать бизнес. Сегодня Зульфия Адельшина успешно работает в сфере красоты и помогает своим клиентам чувствовать себя увереннее и привлекательнее», — прокомментировали в группе для общения Радия Хабирова с бизнесом ВКонтакте.