В мэрии Уфы сообщили о перекрытии еще одной улицы

В Уфе, на улице Фронтовых бригад перекрыта дорожная полоса, сообщили в мэрии.
Из‑за модернизации водопровода на улице Фронтовых бригад перекрыта одна полосу проезжей части.
Участок перекрытия — по чётной стороне улицы, от дома 28 по ул. Транспортная до дома 3 по ул. Мушникова.
Перекрытие будет действовать с 1 июля по 15 августа, добавили в муниципалитете.
Напомним, в Уфе с 1 июля движение грузового автотранспорта, кроме автобусов, запрещено:
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