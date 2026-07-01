В Башкирии предупредили о задержке приютовской электрички

В субботу, 4 июля, утренняя приютовская электричка прибудет в Улу-Теляк на 15 минут позже расписания. На перегоне Шакша – Иглино идут плановые ремонты, предупредили в БППК.

Поезд №7404 выйдет из Приютово вовремя в 8.31 и вовремя, в 12.24, прибудет в Уфу, а до конечной станции Улу-Теляк доберётся с 15-минутной задержкой — в 14.27.