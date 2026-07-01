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05:06 (UTC+5), 01 Июля 2026

В Башкирии на лечение людей в 2025 году потратили более 97,4 млрд рублей

Фото: минздрав РБ | Мах
Элина Ахметова

Опубликован закон об исполнении бюджета республиканского фонда обязательного медстрахования за 2025 год. Как следует из документа, в целом бюджет территориального фонда ОМС исполнен в объёме 98,4 млрд руб. Основную сумму доходов (90,33 млрд) составили страховые взносы (работодатели отчисляют в Фонд 5,1% от зарплаты работающих, а за неработающих платит региональный бюджет). Кроме того, федеральный бюджет направляет в территориальные фонды средства на выплаты врачам и медсёстрам. Ещё один пункт пополнения, пусть и небольшой — штрафы за неисполнение обязательств перед фондом.

За вычетом возвратов разных уровней сумма, направленная медорганизациям Башкирии на оплату оказанного лечения, составила свыше 97,4 млрд руб. (для сравнения: расходы республиканского бюджета в 2025 — 348 млрд руб.). В том числе на программу «Наркология» — 1,1 млрд руб., «Лечение биологически опасных заболеваний» — 2,63 млрд руб. (ВИЧ, туберкулёз, гепатиты), «Венерология» — 226,75 млн руб., «Улучшение психологического здоровья» — 596 млн руб.

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