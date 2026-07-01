В аэропорту Уфы ввели план «Ковер»

Из-за угрозы БПЛА в международном аэропорту «Уфа» введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

По данным Росавиации, кроме Уфы в это же время закрыто небо над Казанью, Нижнекамском, Бугульмой, Ульяновском, Калугой, Самарой, Пензой, Саратовом.

Как ранее сообщил Башинформ, на территории Башкирии сегодня утром объявлен режим «Беспилотная опасность».