Проявите заботу о близких и выиграйте призы от «Башэлектросбыт»

Башэлектросбыт» запускает акцию «Прояви заботу», которая пройдет с 1 июля по 25 августа 2026 года.

Старшему поколению бывает непросто разобраться с современными технологиями, а передача показаний и оплата счетов требуют времени. Данная инициатива — замечательный повод поддержать своих родителей, бабушек и дедушек. Возьмите решение этих бытовых вопросов на себя — помогайте родным вовремя передавать показания приборов учёта через один личный кабинет и оплачивайте счета за электроэнергию онлайн. В благодарность за ваше внимание к близким мы разыграем 15 подарков, которые сделают дом ещё уютнее: умные чайники, умные колонки, а также наборы инструментов для автомобиля и дома.

Как стать участником?

Быть зарегистрированным в Личном кабинете клиента ООО «ЭСКБ» («ЛКК ЭСКБ»);

Быть подписанным на получение электронной квитанции;

Добавить в «ЛКК ЭСКБ» ещё не менее одного лицевого счёта (например, лицевой счёт родителей);

Передать показания приборов учета по всем привязанным лицевым счетам;

В полном объёме произвести оплату по всем привязанным лицевым счетам.

Всем участникам будут присвоены уникальные порядковые номера, среди которых генератор случайных чисел определит 15 победителей. Обладателей брендированных призов организаторы уведомят до 15 сентября 2026 года с помощью e-mail, SMS-сообщения или телефонного звонка по контактам, указанным в личном кабинете.

Подробнее на сайте «Башэлектросбыт».