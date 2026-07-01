Проявите заботу о близких и выиграйте призы от «Башэлектросбыт»

Башэлектросбыт» запускает акцию «Прояви заботу», которая пройдет с 1 июля по 25 августа 2026 года.
Старшему поколению бывает непросто разобраться с современными технологиями, а передача показаний и оплата счетов требуют времени. Данная инициатива — замечательный повод поддержать своих родителей, бабушек и дедушек. Возьмите решение этих бытовых вопросов на себя — помогайте родным вовремя передавать показания приборов учёта через один личный кабинет и оплачивайте счета за электроэнергию онлайн. В благодарность за ваше внимание к близким мы разыграем 15 подарков, которые сделают дом ещё уютнее: умные чайники, умные колонки, а также наборы инструментов для автомобиля и дома.
Как стать участником?
Всем участникам будут присвоены уникальные порядковые номера, среди которых генератор случайных чисел определит 15 победителей. Обладателей брендированных призов организаторы уведомят до 15 сентября 2026 года с помощью e-mail, SMS-сообщения или телефонного звонка по контактам, указанным в личном кабинете.
Подробнее на сайте «Башэлектросбыт».
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