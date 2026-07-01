Эксперт из Башкирии поделилась рецептом супер-джема из клубники

Самый лучший, оптимальный вариант — покупать саженцы в специализированных питомниках, а зеленое черенкование использовать для размножения собственных здоровых кустов, но не для замены маточника.

Черенкование необходимо проводить в конце июня или начале июля. Для этого нужно срезать верхнюю часть побега с двумя-тремя листьями, поставить в воду или под банку в рыхлый влажный грунт, и через месяц саженец даст корни.

Важный момент: в первый год после посадки саженцев нужно срезать цветки и усики. Так корни укрупняются, и куст получается хорошим. А после посадки — в первые два дня не поливать, сделать, своего рода, стресс, который научит куст клубники изыскивать влагу с других компонентов среды.

КЛУБНИКА НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

Садовая земляника — ягода на все случаи жизни, ее универсальность не знает границ. Клубнику можно подать как нежный десерт, добавить в пряный соус к запеченному мясу, превратить в ароматную пастилу, компот или густой джем.

«Знакомая всем с детства вкусная ягода так и остается главным летним лакомством даже для взрослых. А мой фирменный хит — клубника, тушеная с базиликом, очень изысканно и безумно вкусно», — рассказала исполнительный директор Чишминского плодоовощного питомника Энже Ахмадуллина.

Рецепт джема: 1 кг клубники, пучок базилика, 500 гр. сахара, 10 гр. пектина, ½ лимона, 20 мл. бальзамического уксуса.

«Все пропускаем через блендер и варим. Мой секрет: 0,5 кг ягод я пропускаю через блендер, а 0,5 кг мелко нарезаю — так чувствуется текстура ягоды», — пояснила Энже Ахмадуллина.

Не менее вкусен клубничный соус. Для него необходимо: 1 кг клубники, пучок базилика, 50 гр. сахара, красный и душистый перец, 50 мл. бальзамического уксуса, соль по вкусу.

«Секрет — добавляю чуть-чуть мяты, которая совместно с душистым перцем дает холодок. Стерилизую в банках и храню в холодильнике. Угощайте всех своих любимых вкусными джемами и соусами!», — подытожила исполнительный директор Чишминского плодоовощного питомника Энже Ахмадуллина.

Справочно. ​Чишминский плодоовощной питомник был создан еще в 1949 году и сегодня продолжает успешно внедрять новые технологии и разработки.



​​Одно из его основных направлений - выращивание земляники садовой на 50 га. Традиционно в Чишминский питомник ежегодно приезжают жители республики, чтобы собрать вкусные и ароматные ягоды самостоятельно.