Эксперт из Башкирии поделилась рецептом супер-джема из клубники

Итак, КАК СОХРАНИТЬ СВЕЖУЮ КЛУБНИКУ КАК МОЖНО ДОЛЬШЕ?
«Собирайте ягоды только в сухую погоду, утром, когда роса сошла, — рекомендует Энже Ахмадуллина. — Берите неглубокую тару, в ведерке ягоды мнутся. Дома сразу переберите. Не мойте до самого употребления».
Помните: температуру необходимо понижать постепенно на 5-7 градусов. После этого уже можно хранить клубнику в холодильнике в бумажном пакете или пластиковом контейнере с отверстиями для воздуха, так они дышат и не потеют. Тогда большинство ягод пролежат до 5–7 дней без потери вида и вкуса.
КАК УЛУЧШИТЬ ВКУС КИСЛОЙ ЯГОДЫ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ?
Вкусовые качества ягод на 80% зависят от сорта. Если сорт изначально склонен к кислоте, вроде сортов Надя, то никакие подкормки и солнце не сделают его приторно-сладким, подчеркнула эксперт.
Поэтому подбирайте сорта под свой вкус заранее. Очень сладкие сорта: Витязь, Купчиха; кисло-сладкие: Флоренция, Аркадия; крупные сорта: Грандроза и Азия.
Есть и сорта рекордсмены: Азия, Федерика, Кабрилло, Мурано, Румба и т.д., которые уже в первый год плодоношения дают урожайность до 15 тонн с одного гектара. Кстати, в Чишминском плодоовощном питомнике эти сорта тоже произрастают. Осенью высаженные саженцы реализуются населению.
«Конечно, существуют и народные средства добавить небольшой сахаристости — это настои из древесной золы, банановой кожуры и картофельные очистки. Вносите их в период налива ягод, к примеру, настоем золы (стакан на ведро воды) за две-три недели до сбора», — советует исполнительный директор Чишминского плодоовощного питомника Энже Ахмадуллина.
ЧТО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ЯГОДА НЕ ГНИЛА НА КУСТЕ?
Не загущайте посадки, обязательно вырезайте старые и больные кустики, удаляйте нижние листья, которые касаются земли. Не менее важно мульчировать почву соломой или опилками, чтобы ягоды не лежали на сырой земле. Очень хорошо для этого подходит кора лиственницы — она не подпускает вредителей.
И главное — поливайте только под корень, не по листьям, и утром, чтобы к вечеру куст уже просох.
В домашних условиях также можно посадить ягоды под пленкой с отверстиями для ростков. При при таком способе они не касаются земли и сохраняют влагу.
КАК РАЗМНОЖИТЬ САМУЮ ЛУЧШУЮ ЯГОДУ?
«Необходимо понимать, что любимый всеми способ посадки усами снижает репродуктивную силу ягод. С каждым последующим поколением усов ягоды мельчают, теряют сладость и становятся более водянистыми», — отметила Энже Ахмадуллина.
Самый лучший, оптимальный вариант — покупать саженцы в специализированных питомниках, а зеленое черенкование использовать для размножения собственных здоровых кустов, но не для замены маточника.
Черенкование необходимо проводить в конце июня или начале июля. Для этого нужно срезать верхнюю часть побега с двумя-тремя листьями, поставить в воду или под банку в рыхлый влажный грунт, и через месяц саженец даст корни.
Важный момент: в первый год после посадки саженцев нужно срезать цветки и усики. Так корни укрупняются, и куст получается хорошим. А после посадки — в первые два дня не поливать, сделать, своего рода, стресс, который научит куст клубники изыскивать влагу с других компонентов среды.
КЛУБНИКА НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ
Садовая земляника — ягода на все случаи жизни, ее универсальность не знает границ. Клубнику можно подать как нежный десерт, добавить в пряный соус к запеченному мясу, превратить в ароматную пастилу, компот или густой джем.
«Знакомая всем с детства вкусная ягода так и остается главным летним лакомством даже для взрослых. А мой фирменный хит — клубника, тушеная с базиликом, очень изысканно и безумно вкусно», — рассказала исполнительный директор Чишминского плодоовощного питомника Энже Ахмадуллина.
Рецепт джема: 1 кг клубники, пучок базилика, 500 гр. сахара, 10 гр. пектина, ½ лимона, 20 мл. бальзамического уксуса.
«Все пропускаем через блендер и варим. Мой секрет: 0,5 кг ягод я пропускаю через блендер, а 0,5 кг мелко нарезаю — так чувствуется текстура ягоды», — пояснила Энже Ахмадуллина.
Не менее вкусен клубничный соус. Для него необходимо: 1 кг клубники, пучок базилика, 50 гр. сахара, красный и душистый перец, 50 мл. бальзамического уксуса, соль по вкусу.
«Секрет — добавляю чуть-чуть мяты, которая совместно с душистым перцем дает холодок. Стерилизую в банках и храню в холодильнике. Угощайте всех своих любимых вкусными джемами и соусами!», — подытожила исполнительный директор Чишминского плодоовощного питомника Энже Ахмадуллина.
Справочно. Чишминский плодоовощной питомник был создан еще в 1949 году и сегодня продолжает успешно внедрять новые технологии и разработки.
Одно из его основных направлений - выращивание земляники садовой на 50 га. Традиционно в Чишминский питомник ежегодно приезжают жители республики, чтобы собрать вкусные и ароматные ягоды самостоятельно.
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