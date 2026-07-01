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07:14 (UTC+5), 01 Июля 2026

Ночная вспышка на Солнце принесёт на Землю сильную магнитную бурю

Ожидаемая магнитная буря станет самой мощной с марта 2026 года.

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Альфия Аглиуллина

Минувшей ночью на Солнце произошла вспышка высшего балла X. Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, максимум излучения был зафиксирован 30 июня в 23.50 по московскому времени.

Мощность вспышки составила X1.1 — это всего на 10% превышает нижнюю границу высшего класса. Вспышка произошла не в крупнейшей активной области, которая остаётся стабильной, а в соседней группе пятен. Несмотря на умеренную силу взрыва, расположение активных центров почти точно на линии Солнце–Земля делает удар по планете ощутимым.

По прогнозам учёных, плазменное облако достигнет Земли 2 июля в промежутке с 21.00 до 24.00 по московскому времени. Ожидаемая магнитная буря станет самой мощной с марта 2026 года. Специалисты прогнозируют возмущения уровня G3 (сильные), при этом бурь высшего уровня G4 не ожидается.

Ранее синоптики рассказали, каким будет июль в Башкирии.

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