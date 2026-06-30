После хоккея

Если вы постоянно читаете наши выпуски, то уже, должно быть, знаете о ставшей легендой свадьбе дочери Михаила Фёдорова и сына Родиона Платонова в 1906-м, когда вот от этих домов, что на фотографии Валерия Шахова, отъезжали телеги с приданым. Да не все подряд, а с таким интервалом, чтобы обоз растянулся до дома жениха, то есть на целый квартал.

…Как давно это было. Едешь, бывало, на троллейбусе по улице Цюрупы, а на остановке «Чернышевского» вдруг видишь в двух симпатичных кирпичных домах огромные стёкла – во всё окно. Это сейчас такое встретишь на каждом шагу, а тогда это вызывало почти восторг.

Дома эти появились аж в начале века: выстроены они были Михаилом Григорьевичем Фёдоровым, владельцем дрожжевого и винокуренного заводов, паровой мукомольной мельницы и молочной фермы, на которой производили прессованное сливочное масло. Но и это не всё: контора Фёдорова принимала заказы на постройку каменных и деревянных зданий. Между прочим, как сказано в рекламном объявлении 1905 года, «из собственных материалов». А это значит, что у Михаила Фёдорова имелся не только кирпичный заводик, но и лесопилка. Но вскоре он, видимо, решил, что быть «многостаночником» тяжеловато, и сосредоточился на дрожже-винокуренном и мукомольном заводе в Богородской волости, т. е. к северу от Уфы. Примерно тогда же из дома на улице Центральной (ныне Ленина) он переехал в новый дом на Телеграфной.