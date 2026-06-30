После хоккея

Если вы постоянно читаете наши выпуски, то уже, должно быть, знаете о ставшей легендой свадьбе дочери Михаила Фёдорова и сына Родиона Платонова в 1906-м, когда вот от этих домов, что на фотографии Валерия Шахова, отъезжали телеги с приданым. Да не все подряд, а с таким интервалом, чтобы обоз растянулся до дома жениха, то есть на целый квартал.
…Как давно это было. Едешь, бывало, на троллейбусе по улице Цюрупы, а на остановке «Чернышевского» вдруг видишь в двух симпатичных кирпичных домах огромные стёкла – во всё окно. Это сейчас такое встретишь на каждом шагу, а тогда это вызывало почти восторг.
Дома эти появились аж в начале века: выстроены они были Михаилом Григорьевичем Фёдоровым, владельцем дрожжевого и винокуренного заводов, паровой мукомольной мельницы и молочной фермы, на которой производили прессованное сливочное масло. Но и это не всё: контора Фёдорова принимала заказы на постройку каменных и деревянных зданий. Между прочим, как сказано в рекламном объявлении 1905 года, «из собственных материалов». А это значит, что у Михаила Фёдорова имелся не только кирпичный заводик, но и лесопилка. Но вскоре он, видимо, решил, что быть «многостаночником» тяжеловато, и сосредоточился на дрожже-винокуренном и мукомольном заводе в Богородской волости, т. е. к северу от Уфы. Примерно тогда же из дома на улице Центральной (ныне Ленина) он переехал в новый дом на Телеграфной.
В 1906-м Фёдоров, как уже сказано выше, выдавал дочь замуж. Сейчас о таком событии интернет-кумушки трещали бы не один день, а вот как это освещалось тогда?
Главным информатором в начале ХХ века были стоявшие на всех главных улицах города толстые круглые тумбы, обклеенные афишами, плакатами и объявлениями. Наверное, рекламой? – спросите вы. И да, и нет – не было тогда рекламы! Точнее, ещё не было в ходу такого слова: согласно словарю В.И. Даля, реклама – «статья в защиту свою, в опровержение чего». Ведь произошло оно от латинского reklamo – выкрикиваю, так как считается, что торговцы в Древнем Риме наносили на материалы информацию о своём товаре, нанимали людей с зычными голосами и посылали их с этими сообщениями по городу. Вот уж кто смог бы громогласно поведать миру о таком событии, как свадьба!
Впрочем, об уфимской свадьбе рассказала скромная учительница начальных классов…
Давно уж нет домов Фёдорова. Место это нынче не столь многолюдно (хоть и многомашинно), и вряд ли сегодня афиши нашли бы здесь свою аудиторию. Зато расклейщиков сейчас – пруд пруди. Правда, сообщают они не о гастролях и не о матчах – почти все они нелегалы, и их рук делами залеплены сотни столбов в Уфе.
Анатолий Чечуха
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