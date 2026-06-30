Вторник, 30 Июня 2026
|
Уфа
+12 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
Эксклюзив
04:07 (UTC+5), 30 Июня 2026

От стажера до профессионала: как в Уфе возрождают наставничество для врачей

Республиканский центр по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями – одна из медицинских организаций, кто практикует у себя такое важное и, безусловно, нужное направление, как наставничество.

Фото: пресс-служба | Республиканский центр по борьбе со СПИДом
Галина Бахшиева
пресс-служба Республиканский центр по борьбе со СПИДом Айгуль Хаертдиновапресс-служба Республиканский центр по борьбе со СПИДом Айгуль Хаертдинова
Айгуль Хаертдинова
Фото: пресс-служба | Республиканский центр по борьбе со СПИДом
«Наставничество в медицине — это, в первую очередь, передача опыта, профессиональная адаптация молодых специалистов под кураторством опытного врача. Иначе говоря, это система поддержки молодых врачей, когда более опытные коллеги помогают новичкам адаптироваться, быстрее освоить практические навыки и уверенно войти в профессию. Цель — не просто передать теорию, а создать „подушку безопасности“ на старте карьеры», — пояснила в разговоре с корреспондентом «Башинформа» наставник, заведующая организационно-методическим отделом Республиканского центра по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, врач-эпидемиолог Айгуль Хаертдинова.

На сегодняшний день в Республиканском центре по борьбе со СПИДом два наставника — заведующая организационно-методическим отделом Айгуль Хаертдинова и заведующая эпидемиологическим отделом Лилия Гумерова.

Их наставляемые — Зиля Зиннатуллина, врач-стажер организационно-методического отдела, и Лилия Хабибуллина, врач-стажер эпидемиологического отдела. В сентябре 2024 года они были приняты на работу в качестве среднего медперсонала. Со второго года ординатуры уже приняты врачами-стажерами. Обоим нужно было помочь освоить работу с медицинской документацией, информационными системами, выстроить грамотную коммуникацию с пациентами и коллегами, а также как можно быстрее освоить стандарты оказания помощи и, конечно, снизить риск ошибок.

архив ИА "Башинформ"
пресс-служба Республиканского центра по борьбе со СПИДом
Фото: архив | ИА "Башинформ"
1 из 2
пресс-служба Республиканский центр по борьбе со СПИДом Лилия Гумеровапресс-служба Республиканский центр по борьбе со СПИДом Лилия Гумерова
Лилия Гумерова
Фото: пресс-служба | Республиканский центр по борьбе со СПИДом

«Наставничество — это еще и эмоциональная поддержка, а она очень важна. Когда за тобой закреплен конкретный куратор, адаптироваться в коллективе, в работе намного проще, — уверена наставник Лилия Гумерова. — Не забудем и о том, что наставничество — это еще и обучение. Если с университета к нам приходит студент, он или она вроде бы — да, всё знает. Теорию знает, практику они тоже проходят, но общение с пациентами, причем именно с эпидемиологической точки зрения, — этому почти нигде не обучают. Особенно если мы говорим об общении с ВИЧ-положительными пациентами — такими, как у нас. Нужно уметь находить к ним особый подход, уметь решать проблемы как пациентов, так и вообще ситуации, с которыми они могут приходить. Это непросто, требуется обучение, время, и наша задача — максимально помочь молодому врачу».

Наставничество в Республиканском центре по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями начали внедрять примерно полгода назад. Первые результаты от такой работы уже есть.

«Результаты есть, они налицо. Мы заранее составили план обучения, что должен освоить врач-стажер за тот или иной период. Когда наставник дает ему какую-то задачу, он контролирует ее исполнение. Отмечу: вся работа наставляемого ведётся под контролем. Благодаря этому можно сразу заметить, выполняются поручения с ошибками или нет. Уже на начальных этапах можно профилактировать самые разные ошибки, пресекать их, чтобы стажер не допускал их в будущем. Плюс — он знает, что к наставнику всегда можно обратиться за помощью, за любым советом. Он все ему объяснит, расскажет, психологически поддержит. Поверьте, это очень удобно. С наставником потенциал раскрывается быстрее. Так что роль наставника в становлении будущего врача огромна, — заявила Айгуль Хаертдинова. — Наставничество — это еще и большая ответственность за человека, которого обучаешь. Ведь только от нас зависит, сможем ли мы дать ему необходимые знания, навыки, опыт для дальнейшей, уже самостоятельной, „автономной“ работы».

Что касается требований к самому наставнику, то самое главное из них — это то, что он должен работать не менее пяти месяцев в данной организации по своей специальности.

Логичным итогом любого наставничества является специальная аттестация или внутренний экзамен для стажера спустя как минимум полгода. Конкретных сроков пока никто не устанавливал, поскольку специфика у всех разная. В любом случае стажера ждет итоговый экзамен, заседание экспертной комиссии во главе с руководителем медицинской организации. Только по решению комиссии наставляемые допускаются к самостоятельной работе.

«Тем, кто сейчас только заканчивает медицинский вуз, хочется пожелать одного — не бойтесь устраиваться в бюджетные организации. Многие выпускники боятся: думают, что они придут, а им никто не поможет и не подскажет. Это не так. Теперь с масштабированием практики наставничества во всех медицинских организациях страны адаптироваться в профессии будет намного легче», — подытожили наставники Айгуль Хаертдинова и Лилия Гумерова.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru