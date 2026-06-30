От стажера до профессионала: как в Уфе возрождают наставничество для врачей

«Наставничество — это еще и эмоциональная поддержка, а она очень важна. Когда за тобой закреплен конкретный куратор, адаптироваться в коллективе, в работе намного проще, — уверена наставник Лилия Гумерова. — Не забудем и о том, что наставничество — это еще и обучение. Если с университета к нам приходит студент, он или она вроде бы — да, всё знает. Теорию знает, практику они тоже проходят, но общение с пациентами, причем именно с эпидемиологической точки зрения, — этому почти нигде не обучают. Особенно если мы говорим об общении с ВИЧ-положительными пациентами — такими, как у нас. Нужно уметь находить к ним особый подход, уметь решать проблемы как пациентов, так и вообще ситуации, с которыми они могут приходить. Это непросто, требуется обучение, время, и наша задача — максимально помочь молодому врачу».

Наставничество в Республиканском центре по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями начали внедрять примерно полгода назад. Первые результаты от такой работы уже есть.

«Результаты есть, они налицо. Мы заранее составили план обучения, что должен освоить врач-стажер за тот или иной период. Когда наставник дает ему какую-то задачу, он контролирует ее исполнение. Отмечу: вся работа наставляемого ведётся под контролем. Благодаря этому можно сразу заметить, выполняются поручения с ошибками или нет. Уже на начальных этапах можно профилактировать самые разные ошибки, пресекать их, чтобы стажер не допускал их в будущем. Плюс — он знает, что к наставнику всегда можно обратиться за помощью, за любым советом. Он все ему объяснит, расскажет, психологически поддержит. Поверьте, это очень удобно. С наставником потенциал раскрывается быстрее. Так что роль наставника в становлении будущего врача огромна, — заявила Айгуль Хаертдинова. — Наставничество — это еще и большая ответственность за человека, которого обучаешь. Ведь только от нас зависит, сможем ли мы дать ему необходимые знания, навыки, опыт для дальнейшей, уже самостоятельной, „автономной“ работы».

Что касается требований к самому наставнику, то самое главное из них — это то, что он должен работать не менее пяти месяцев в данной организации по своей специальности.

Логичным итогом любого наставничества является специальная аттестация или внутренний экзамен для стажера спустя как минимум полгода. Конкретных сроков пока никто не устанавливал, поскольку специфика у всех разная. В любом случае стажера ждет итоговый экзамен, заседание экспертной комиссии во главе с руководителем медицинской организации. Только по решению комиссии наставляемые допускаются к самостоятельной работе.

«Тем, кто сейчас только заканчивает медицинский вуз, хочется пожелать одного — не бойтесь устраиваться в бюджетные организации. Многие выпускники боятся: думают, что они придут, а им никто не поможет и не подскажет. Это не так. Теперь с масштабированием практики наставничества во всех медицинских организациях страны адаптироваться в профессии будет намного легче», — подытожили наставники Айгуль Хаертдинова и Лилия Гумерова.