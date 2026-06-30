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07:44 (UTC+5), 30 Июня 2026

Квартиры с личными террасами в ЖК «Атлантис» у озера Кашкадан стали дешевле на треть

В ЖК «Атлантис» действует скидка до 34% на квартиры с террасами, выходящими на озеро Кашкадан и прилегающий парк, а также на квартиры с палисадниками.

Фото: предоставлено АО ГК «ПТ» | предоставлено ГК «ПТ»

Жилой комплекс «Атлантис» возводит ГК «Первый Трест», архитектурную концепцию проекта разработало бюро R1. Комплекс состоит из шести башен высотой от 8 до 31 этажа, расположенных вдоль берега озера Кашкадан. Благодаря такому расположению большинство квартир имеют вид на воду, а плавный перепад высот формирует выразительный архитектурный силуэт, не перегружая окружающую застройку.

Одним из главных преимуществ проекта является расположение рядом с парком «Кашкадан». В распоряжении жителей — 31 гектар благоустроенной территории с прогулочными маршрутами, набережной, зонами отдыха и спортивной инфраструктурой. До озера можно дойти всего за несколько минут, поэтому прогулки, пробежки и отдых на свежем воздухе становятся частью повседневной жизни.

Территория жилого комплекса организована в двух уровнях. Первый представляет собой открытый двор-сад с фонтаном, арт-объектами и плавным переходом в парк. Второй — приватная зона для жителей с детскими и спортивными площадками, а также смотровой площадкой с видом на озеро.

Внутренняя инфраструктура включает трехуровневый подземный паркинг, собственную управляющую компанию, охраняемую территорию с контрольно-пропускным пунктом. На первых этажах предусмотрены постаматы с круглосуточным доступом, помещения для хранения велосипедов и колясок.

Особенность проекта — квартиры с открытыми террасами и приватными палисадниками. В отличие от традиционных балконов, террасы позволяют организовать дополнительное пространство для отдыха, озеленения или семейных встреч на открытом воздухе. Также в проекте представлены двухуровневые квартиры, планировки с увеличенными окнами, кухнями-гостиными и мастер-спальнями.

По словам девелопера, квартиры с террасами остаются одним из наиболее востребованных форматов жилья благодаря возможности расширить жилое пространство за счет открытой приватной зоны. Действующая скидка до 34% распространяется именно на такие лоты, а также на квартиры с палисадниками.

Подробную информацию об условиях акции, доступных планировках и стоимости можно получить в отделе продаж ГК «Первый Трест».

предоставлено АО ГК «ПТ» предоставлено ГК «ПТ»
предоставлено АО ГК «ПТ» предоставлено ГК «ПТ»
предоставлено АО ГК «ПТ» предоставлено ГК «ПТ»
предоставлено АО ГК «ПТ» предоставлено ГК «ПТ»
предоставлено АО ГК «ПТ» предоставлено ГК «ПТ»
предоставлено АО ГК «ПТ» предоставлено ГК «ПТ»
предоставлено АО ГК «ПТ» предоставлено ГК «ПТ»
Фото: предоставлено АО ГК «ПТ» | предоставлено ГК «ПТ»
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