Квартиры с личными террасами в ЖК «Атлантис» у озера Кашкадан стали дешевле на треть

Жилой комплекс «Атлантис» возводит ГК «Первый Трест», архитектурную концепцию проекта разработало бюро R1. Комплекс состоит из шести башен высотой от 8 до 31 этажа, расположенных вдоль берега озера Кашкадан. Благодаря такому расположению большинство квартир имеют вид на воду, а плавный перепад высот формирует выразительный архитектурный силуэт, не перегружая окружающую застройку.

Одним из главных преимуществ проекта является расположение рядом с парком «Кашкадан». В распоряжении жителей — 31 гектар благоустроенной территории с прогулочными маршрутами, набережной, зонами отдыха и спортивной инфраструктурой. До озера можно дойти всего за несколько минут, поэтому прогулки, пробежки и отдых на свежем воздухе становятся частью повседневной жизни.

Территория жилого комплекса организована в двух уровнях. Первый представляет собой открытый двор-сад с фонтаном, арт-объектами и плавным переходом в парк. Второй — приватная зона для жителей с детскими и спортивными площадками, а также смотровой площадкой с видом на озеро.

Внутренняя инфраструктура включает трехуровневый подземный паркинг, собственную управляющую компанию, охраняемую территорию с контрольно-пропускным пунктом. На первых этажах предусмотрены постаматы с круглосуточным доступом, помещения для хранения велосипедов и колясок.

Особенность проекта — квартиры с открытыми террасами и приватными палисадниками. В отличие от традиционных балконов, террасы позволяют организовать дополнительное пространство для отдыха, озеленения или семейных встреч на открытом воздухе. Также в проекте представлены двухуровневые квартиры, планировки с увеличенными окнами, кухнями-гостиными и мастер-спальнями.

По словам девелопера, квартиры с террасами остаются одним из наиболее востребованных форматов жилья благодаря возможности расширить жилое пространство за счет открытой приватной зоны. Действующая скидка до 34% распространяется именно на такие лоты, а также на квартиры с палисадниками.

Подробную информацию об условиях акции, доступных планировках и стоимости можно получить в отделе продаж ГК «Первый Трест».