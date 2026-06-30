Карта Совкомбанка с кешбэком 3% на всё заняла первое место в исследовании «Сравни»

Дебетовая карта Совкомбанка с кешбэком на все стала лидером исследования финансового маркетплейса «Сравни», в котором сопоставляются аналогичные карты с фиксированным кешбэком за любые покупки от разных банков.

При наличии подписки «Оптима» фиксированный размер кешбэка за любые покупки по данной карте составляет 3%. «У других банков этот процент в два раза ниже, и разница в деньгах ощутимая», – говорится в исследовании.

Эксперты сравнили предложения крупнейших банков по нескольким критериям: размер кешбэка на все покупки, условия его начисления, дополнительная доходность, набор привилегий по подписке и ее стоимость.

Как показало исследование, лидерство карты Совкомбанка обеспечил не только высокий кешбэк на всё с простыми и понятными условиями его получения, но и ряд дополнительных преимуществ продукта. В частности, эксперты отметили дополнительную доходность по сберегательным продуктам: с этой картой можно получать до +5% ко вкладам и +1% к ставке по накопительным счетам при выполнении ряда простых условий.

Также пользователям карты с подпиской доступен ряд бесплатных услуг и сервисов, в том числе возмещение денег от покупки товаров при их повреждении или поломке, юридическая помощь по правам покупателей, консультация при неисправностях и сбоях в работе компьютера или смартфона.

Еще одним бонусом для клиентов остаются и базовые условия обслуживания: сама карта выдается бесплатно, уведомления и обслуживание по ней также бесплатны. Это позволяет пользоваться продуктом без лишних регулярных расходов и делает предложение Совкомбанка еще более привлекательным.

В «Сравни» пришли к выводу, что предложение Совкомбанка оказалось одним из наиболее выгодных для пользователей, которые рассчитывают получать стабильный возврат средств с повседневных расходов, дополнительную доходность по сбережениям и понятные условия использования без сложных ограничений.

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