Вторник, 30 Июня 2026
|
Уфа
+14 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
09:38 (UTC+5), 30 Июня 2026

Карта Совкомбанка с кешбэком 3% на всё заняла первое место в исследовании «Сравни»

Фото: Предоставлено «Совкомбанк» | пресс-служба

Дебетовая карта Совкомбанка с кешбэком на все стала лидером исследования финансового маркетплейса «Сравни», в котором сопоставляются аналогичные карты с фиксированным кешбэком за любые покупки от разных банков.

При наличии подписки «Оптима» фиксированный размер кешбэка за любые покупки по данной карте составляет 3%. «У других банков этот процент в два раза ниже, и разница в деньгах ощутимая», – говорится в исследовании.

Эксперты сравнили предложения крупнейших банков по нескольким критериям: размер кешбэка на все покупки, условия его начисления, дополнительная доходность, набор привилегий по подписке и ее стоимость.

Как показало исследование, лидерство карты Совкомбанка обеспечил не только высокий кешбэк на всё с простыми и понятными условиями его получения, но и ряд дополнительных преимуществ продукта. В частности, эксперты отметили дополнительную доходность по сберегательным продуктам: с этой картой можно получать до +5% ко вкладам и +1% к ставке по накопительным счетам при выполнении ряда простых условий. 

Также пользователям карты с подпиской доступен ряд бесплатных услуг и сервисов, в том числе возмещение денег от покупки товаров при их повреждении или поломке, юридическая помощь по правам покупателей, консультация при неисправностях и сбоях в работе компьютера или смартфона.

Еще одним бонусом для клиентов остаются и базовые условия обслуживания: сама карта выдается бесплатно, уведомления и обслуживание по ней также бесплатны. Это позволяет пользоваться продуктом без лишних регулярных расходов и делает предложение Совкомбанка еще более привлекательным.

В «Сравни» пришли к выводу, что предложение Совкомбанка оказалось одним из наиболее выгодных для пользователей, которые рассчитывают получать стабильный возврат средств с повседневных расходов, дополнительную доходность по сбережениям и понятные условия использования без сложных ограничений.

Подробнее о карте с кешбэком на всё – тут.

Реклама. ПАО «Совкомбанк». ИНН 4401116480
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru