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12:38 (UTC+5), 30 Июня 2026

ГК «Садовое кольцо» завершила монолитные работы в двух домах второй очереди ЖК «Урман Сити»

Фото: Дмитриев Борис | предоставлено пресс-службой ГК «Садовое кольцо»

ЖК «Урман Сити» гармонично вписывается в панораму города и предлагает уникальный формат жизни на природе в сочетании со всеми преимуществами мегаполиса. Сейчас в 4 и 5 корпусе второй очереди комплекса ведется кладка наружных стен, а в корпусе номер 6 возводятся перекрытия на уровне 18-го этажа. Строительство третьей очереди также набирает обороты — на площадках 7 и 8 корпусов секции ведутся работы по укреплению грунтов, а в корпусе номер 10 уже возводятся стены седьмого этажа.

Жилье в ЖК «Урман Сити» можно купить на уникальных условиях. На квартиры в первой очереди действует скидка 20%, а все лоты второй очереди строительства можно приобрести с выгодой до 2%.

В ЖК «Урман Сити» предусмотрено создание комфортной и безопасной среды. Внутренний двор будет закрыт для въезда машин. Для удобства жителей на придомовой территории предусмотрено красивое и продуманное благоустройство. Он включает детские и спортивные площадки, а также пространства для отдыха и общения: лекториум и лаунж-беседки.

Расположение комплекса позволяет жителям наслаждаться живописными видами природы из окна и при этом пользоваться всеми благами городской инфраструктуры. В шаговой доступности находятся крупный торгово-развлекательный центр, а удобный выезд на главную автомобильную магистраль Уфы обеспечивает быстрый доступ к любой точке города.

Дмитриев Борис предоставлено пресс-службой ГК «Садовое кольцо»
Дмитриев Борис предоставлено пресс-службой ГК «Садовое кольцо»
Фото: Дмитриев Борис | предоставлено пресс-службой ГК «Садовое кольцо»
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