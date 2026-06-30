ЖК «Урман Сити» гармонично вписывается в панораму города и предлагает уникальный формат жизни на природе в сочетании со всеми преимуществами мегаполиса. Сейчас в 4 и 5 корпусе второй очереди комплекса ведется кладка наружных стен, а в корпусе номер 6 возводятся перекрытия на уровне 18-го этажа. Строительство третьей очереди также набирает обороты — на площадках 7 и 8 корпусов секции ведутся работы по укреплению грунтов, а в корпусе номер 10 уже возводятся стены седьмого этажа.



Жилье в ЖК «Урман Сити» можно купить на уникальных условиях. На квартиры в первой очереди действует скидка 20%, а все лоты второй очереди строительства можно приобрести с выгодой до 2%.



В ЖК «Урман Сити» предусмотрено создание комфортной и безопасной среды. Внутренний двор будет закрыт для въезда машин. Для удобства жителей на придомовой территории предусмотрено красивое и продуманное благоустройство. Он включает детские и спортивные площадки, а также пространства для отдыха и общения: лекториум и лаунж-беседки.



Расположение комплекса позволяет жителям наслаждаться живописными видами природы из окна и при этом пользоваться всеми благами городской инфраструктуры. В шаговой доступности находятся крупный торгово-развлекательный центр, а удобный выезд на главную автомобильную магистраль Уфы обеспечивает быстрый доступ к любой точке города.